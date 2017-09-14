Президент США осенью посетит Китай

2017-09-14 00:11 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп отправится с визитом в Китай этой осенью, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Президент планирует отправиться в Китай этой осенью. У меня нет конкретных дат", — сказала Науэрт.

Ранее экс-советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон, находящийся в Гонконге, рассказал в интервью изданию South China Morning Post, что визит Трампа в Китай может состояться в ноябре. По его словам, одной из главных тем будет расследование США против правительства КНР по подозрению в нарушениях интеллектуальной собственности, его возможных последствиях, президент также планирует обсудить пути преодоления недопонимания между странами и избежание развязывания торговой войны.