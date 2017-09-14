Çempionlar Liqası: "Beşiktaş" çətin səfərdən qələbə ilə dönür (NƏTİCƏLƏR)

2017-09-14 00:38 | www.trend.az | 1
Bakı. Trend:
Bu gün UEFA Çempionlar Liqsının qrup mərhələsinin ilk turunun son oyunları keçirilib.
Trend nəticələri təqdim edir:
"Livepul" (İngiltərə) 2-2 "Sevilya" (İspaniya)
Qollar: V.Ben Yeder, 5 (0-1), R.Firmino, 21 (1-1), M.Salah, 37 (2-1), J.Korrea, 72 (2-2)
"Maribor" (Sloveniya) 1-1 "Spartak Moskva" (Rusiya)
Qollar: A.Səmədov, 59 (0-1), D.Bohar, 85 (1-1)
"Portu" (Portuqaliya) 1-3 "Beşiktaş" (Türkiyə)
Qollar: A.Taliska, 13 (0-1), D.Toşiç, 21 (avtoqol: 1-1), D.Tosun, 28 (1-2), R.Babel, 86 (1-3)
"RB Leypsiq" (Almaniya) 1-1 "Monako" (Fransa)
Qollar: E.Forsberq, 33 (1-0), Y.Tilemans, 34 (1-1)
"Real Madrid" (İspaniya) 3-0 "APOEL" (Kipr)
Qollar: K.Ronaldu, 12 (1-0), K.Ronaldu, 50 (pen. 2-0), S.Ramos, 61 (3-0)
"Tottenhem" (İngiltərə) 3-1 "Borussiya Dortmund" (Almaniya)
Qollar: Son Sın-Min, 4 (1-0), A.Yarmolenko, 11 (1-1), H.Keyn, 15 (2-1), H.Keyn, 60 (3-1)
"Feyenord" (Hollandiya) 0-4 "Mançester Siti" (İngiltərə)
Qollar: D.Stounz, 2 (0-1), S.Aquero, 10 (0-2), Q.Jesus, 29 (0-3), D.Stounz, 63 (0-4)
"Şaxtyor Donetsk" (Ukrayna) 2-1 "Napoli" (İtaliya)
Qollar: Tayson, 15 (1-0), F.Ferreyra, 58 (2-0), A.Milik, 71 (2-1)