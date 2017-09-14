В Имишлах задержан сбивший пешехода водитель - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 00:28 | www.apa.az | 3
В Имишлинском районе задержан водитель, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.
Как передает Миль-Муганское бюро АПА, в результате проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий водитель автомобиля ВА3 21011, сбивший жителя села Мезрели Имшлинского района Багирова Наджмеддина, задержан.
Им оказался житель района Насиров Эльсевяр Али оглы. По факту ведется расследование.
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22:56
В Имишлинском районе, на территории села Мезрели машина сбила пешехода.
Как сообщает АПА, неизвестный автомобиль сбил жителя села Багирова Наджмеддина (1987 г.р.) и скрылся с места происшествия.
Пострадавший доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое.
По факту ведется расследование.