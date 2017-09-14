В Имишлах задержан сбивший пешехода водитель - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 00:28 | www.apa.az | 3

В Имишлинском районе задержан водитель, который совершил наезд на пешехода и скрылся с места аварии.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, в результате проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий водитель автомобиля ВА3 21011, сбивший жителя села Мезрели Имшлинского района Багирова Наджмеддина, задержан.

Им оказался житель района Насиров Эльсевяр Али оглы. По факту ведется расследование.

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22:56

В Имишлинском районе, на территории села Мезрели машина сбила пешехода.

Как сообщает АПА, неизвестный автомобиль сбил жителя села Багирова Наджмеддина (1987 г.р.) и скрылся с места происшествия.

Пострадавший доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средне тяжелое.

По факту ведется расследование.