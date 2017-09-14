Замминистра образования Азербайджана о новых правилах приема в вузы

2017-09-14 00:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не будет отменена тестовая система, планируются лишь нововведения в формат оценивания.

Об этом Trend в среду сказал заместитель министра образования Джейхун Байрамов, комментируя распространенную информацию об изменениях во вступительных экзаменах для обучающихся по системе куррикулума через два года и об отмене тестовых экзаменов.

Байрамов отметил, что введение изменений в оценивание уже началось. Так, по его словам, в этом году учащиеся девятых классов уже сдали экзамен в новом формате.

"В Азербайджане не идет речи об отмене тестовой системы. Планируется применение новшеств в формате оценивания. Но если даже в формате будут определенные нововведения, в системе серьезных изменений не произойдет. Речь идет о том, что знания учащихся, получающих образование по программе куррикулума, невозможно проверить только лишь в принятом нами традиционном порядке. Поэтому там речь идет о более широком проведении оценивания. Это уже произошло на уровне девятого класса. Еще раз повторяю, что в формате оценивания планируется применение новшеств. И в этом направлении продолжаются работы между министерством образования и Государственным экзаменационным центром. В ближайшее время общественности будет предоставлена подробная информация в связи с этим. Мы с уверенностью можем сказать, что если даже в формат будут внесены определенные изменения, в системе изменений не будет", - сказал замминистра.

(Автор: Ильхама Исабалаева)