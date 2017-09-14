Лига чемпионов: Все результаты дня

2017-09-14 01:06 | www.oxu.az | 2

Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G, H.

Как передает Oxu.Az, мадридский «Реал» дома оказался сильнее кипрского АПОЭЛ - 3:0. Дубль на свой счет записал португальский нападающий Криштиану Роналду, один раз отличился испанец Серхио Рамос.

«Манчестер Сити» в Голландии разгромил «Фейеноорд» со счетом 4:0. Автором дубля стал англичанин Джон Стоунс, по одному разу отличились аргентинец Серхио Агуэро и бразилец Габриэл Жезус.

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» - 2:2. «Тоттенхэм» в Лондоне одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счетом 3:1.

Группа E

«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» (Испания) - 2:2

Роберто Фирмино, 21, Мохамед Салах, 37 - Виссам Бен-Йеддер, 5, Хоакин Корреа, 72

Незабитый пенальти: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), 42

Удаление: Джо Гомес («Ливерпуль»), 90+4

«Марибор» (Словения) – «Спартак» (Россия) - 1:1

Дамьян Бохар, 85 - Александр Самедов, 59

Группа F

«Фейеноорд» (Голландия) - «Манчестер Сити» (Англия) - 0:4

Джон Стоунс, 2, 63, Серхио Агуэро, 10, Габриэл Жезус, 25

«Шахтер» (Украина) – «Наполи» (Италия) - 2:1

Тайсон, 15, Факундо Феррейра, 58 - Аркадиуш Милик, 71 (пен)

Группа G

«Лейпциг» (Германия) - «Монако» (Франция) - 1:1

Эмиль Форсберг, 32 - Юри Тилеманс, 34

«Порту» (Португалия) - «Бешикташ» (Турция) - 1:3

Душко Тошич, 21 - Андерсон Талиска, 13, Дженк Тосун, 28, Райан Бабель, 86

Группа H

«Реал» (Испания) – АПОЭЛ (Кипр) - 3:0

Криштиану Роналду, 12, 51 (пен), Серхио Рамос, 61

«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 3:1

Сон Хын Мин, 4, Харри Кейн, 15, 60, - Андрей Ярмоленко, 11

Удаление - Ян Вертонген, 90+2 («Тоттенхэм»)

С.Б.

