Госдеп: Трамп посетит Китай

2017-09-14 01:10 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп отправится с визитом в Китай этой осенью.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Президент планирует отправиться в Китай этой осенью. У меня нет конкретных дат", — сказала Хизер Нойерт.

Ранее экс-советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон, находящийся в Гонконге, рассказал в интервью изданию South China Morning Post, что визит Трампа в Китай может состояться в ноябре.