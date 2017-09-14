США оценили запасы оружейного урана в России

2017-09-14 01:37 | www.oxu.az | 4

Школа общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона при Принстонском университете (США) подготовила доклад, в котором приведена оценка имеющихся в распоряжении России запасов оружейного (высокообогащенного) урана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, запасы высокообогащенного урана в стране, согласно документу, составляют 680 тонн. Согласно приведенным оценкам, по состоянию на 2017 год Россия использует около 8,5 тонны ресурса, значительную часть — в военных целях.

Американские эксперты насчитали на территории России 58 установок, использующих оружейный уран. В докладе отмечается, что страна является единственной в мире, которая осуществляет экспорт оружейного урана, продажу ресурса за рубеж страна возобновила в 2012 году.

В высокообогащенном уране доля изотопов урана-235 превышает 20 процентов, нуклид необходим для самоподдерживающейся цепной ядерной реакции.

С.Б.

