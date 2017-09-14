Число погибших в доме престарелых во Флориде возросло до восьми человек (Обновлено)

2017-09-14 01:41 | www.trend.az | 5

01:41 (GMT+4) Число погибших в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде возросло до восьми человек, передает РИА Новости со сылкой на полицию.

"По подтвержденным данным, восемь пациентов реабилитационного центра в Холливуд-Хиллс погибли", — говорится в сообщении полиции города Холливуд в Twitter.

21:35 (GMT+4) Число погибших в обесточенном из-за урагана "Ирма" доме престарелых во Флориде возросло до шести человек, передает РИА Новости со сылкой на полицию.

19:07 (GMT+4) Не менее пяти человек погибли в доме престарелых в американском штате Флорида, учреждение оставалось обесточенным после того, как на штат в воскресенье обрушился ураган "Ирма", заявила мэр округа Броуард Барбара Шериеф, передает РИА Новости.

"По моим данным, в общей сложности в одном учреждении погибли пять человек. Три человека погибли в учреждении, двое скончались в больнице. Пока нам не сообщили, какие факторы стали причиной смертей", - заявила Шериеф в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на странице губернатора в Twitter.

Представитель полиции и пожарной службы сообщил местному телеканалу 7WSVN, что из дома престарелых были эвакуированы 120 человек.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.