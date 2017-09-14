Завершился первый тур группового этапа Лиги чемпионов - РЕЗУЛЬТАТЫ

2017-09-14 01:50 | www.apa.az | 3

Состоялись матчи среды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА, стамбульский «Бешикташ» переиграл в гостях португальский «Порту» со счетом 3:1. Донецкий «Шахтер» обыграл «Наполи» со счетом 2:1 в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов. Соперники «Шахтера» по группе F «Манчестер Сити» и «Фейеноорд» играли матч между собой в Нидерландах. Английский гранд разгромил хозяев со счетом 4:0, забив три мяча еще на старте поединка.

Группа F

Шахтер - Наполи 2:1

Голы: Тайсон, 15, Феррейра, 58 - Милик, 71 (с пенальти)

Фейеноорд — Манчестер Сити 0:4

Голы: Стоунз, 2, 63, Агуэро, 10, Жезус, 25

Группа E

Ливерпуль — Севилья 2:2

Голы: Фирмино, 21, Салах, 37 — Бен Йеддер, 5, Корреа, 72

Марибор — Спартак М 1:1

Голы: Бохар, 85 — Самедов, 59

Группа G

Порту — Бешикташ 1:3

Голы: Тошич, 21 (автогол) — Талиска, 13, Тосун, 28, Бабел,86

РБ Лейпциг — Монако 1:1

Голы: Форсберг, 33 — Тилеманс, 34

Группа H

Реал -АПОЭЛ 3:0

Голы: Роналду, 12, 51 (пенальти), Рамос, 61

Тоттенхэм - Боруссия Д 3:1

Голы: Сон Хын Мин, 4, Кейн, 15, 60 — Ярмоленко, 11