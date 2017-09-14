В США 15 военных получили ранения во время ЧП на военной базе

2017-09-14 02:05 | www.apa.az | 3

Пятнадцать военнослужащих Корпуса морской пехоты США пострадали в ходе учебно-тренировочных мероприятий на базе в штате Калифорния, во время которых по невыясненным причинам загорелся танк-амфибия.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, 15 морпехов получили ранения и были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Мероприятия по боевой подготовке проходили на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон, расположенной к северу от Сан-Диего.

Командование базы выясняет причины происшествия.