США ввели визовые санкции против Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне

2017-09-14 02:09 | www.trend.az | 4

Соединенные Штаты Америки ввели визовые санкции против четырех стран, которые не принимали обратно своих граждан, высланных из США, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"Правительства Камбоджи, Эритреи, Гвинеи и Сьерра-Леоне отказывались или неоправданно задерживали прием своих граждан, которые были депортированы из США. В результате госсекретарь Тиллерсон распорядился, чтобы консульские работники в этих странах применили ограничения в выдаче виз по некоторым категориям заявителей", — говорится в сообщении.

Позднее представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила на брифинге, что эти ограничения будут определены для каждой страны отдельно.

МВБ и госдеп предупредили, что если указанные страны не будут принимать депортированных и впредь, то санкции могут стать шире. Ограничения будут сохраняться до тех пор, пока сотрудничество по депортации не повысится до приемлемого уровня, уточнили в МВБ.

"Американские граждане страдают от того, что иностранные правительства отказываются принимать своих граждан. Нынешние санкции предотвратят дальнейшее ухудшение проблемы", — заявил и.о. директора иммиграционно-таможенной полиции США (ICE) Томас Хоман.

По данным ICE, на территории США пришлось оставить более чем 2,1 тысячи граждан Гвинеи, 1,9 тысячи граждан Камбоджи, более 800 граждан Сьерра-Леоне, а также более 700 эритрейцев. Все они были приговорены судом к депортации, но депортировать их не оказалось возможным.