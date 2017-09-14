Сбитый автомобилем в Шамкире пешеход скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

2017-09-14 02:21 | www.apa.az | 4
Сбитый автомобилем в Шамкире пешеход скончался в больнице.
Как передает западное бюро АПА, сбитый на территории селе Кенуллю автомобилем «Мерседес» житель села Сейфели Мусаев Чингиз (1998 г.р.) скончался в больнице.
По факту ведется расследование.
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21:43
В Шамкирском районе, на территории селе Кенуллю машина сбила пешехода.
Как сообщает западное бюро АПА, автомобиль марки «Мерседес» сбил Мубариза Мамедова.
Пострадавший доставлен в Больницу скорой медицинской помощи г. Гянджа.
Его состояние оценивается как тяжелое. По факту ведется расследование.