Ларри Кинг одолел рак легких

2017-09-14 02:25 | www.oxu.az | 5

Американский журналист Ларри Кинг заявил, что ему сделали операцию на легком по удалению раковой опухоли.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на Lenta.ru, об этом он рассказал журналу US Weekly.

Врач диагностировал у него рак на ранней стадии. 17 июля в Лос-Анджелесе ему сделали операцию, Кинг потерял 20 процентов одного легкого. Он отметил, что в случае выявления заболевания несколькими годами позже последствия могли бы быть куда серьезнее.

Спустя две недели журналист вернулся к работе. Кинг признался, что на возникновение болезни повлияло курение табака, несмотря на то, что Кинг расстался с вредной привычкой почти 30 лет назад.

Ларри Кинг — известный тележурналист, ему 83 года. На протяжении 25 лет он вел собственное шоу Larry King Live. За свою карьеру провел интервью с десятками тысяч политиков, артистов, спортсменов. Программа Кинга была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое длительное шоу на телевидении с бессменным ведущим. С 2012 года журналист ведет программу Larry King Now, которая транслируется на Hulu и на канале RT America.

C.Б.

