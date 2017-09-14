В России женщина жестоко избивала свою приемную дочь – ВИДЕО

2017-09-14 02:57 | www.oxu.az | 5

В Свердловской области России следователи разбираются в вопиющей истории: женщина жестоко избивала свою приемную дочь.

Как передает Oxu.Az, видео с кадрами издевательств выложил в Интернет ее гражданский супруг, после чего делом заинтересовалась полиция. Горе-матери предъявлены обвинения. Впрочем, могут появиться вопросы и к органам опеки, и к самому автору ролика.

Приемная мать наказывает семилетнюю девочку за простое упрямство – несколько раз поднимает ребенка за уши, держит на весу и трясет, несмотря на истошные детские крики. Но и на этом жестокий сеанс воспитания не заканчивается. В ход идут пощечины и удары головой о шкаф. Уже не способная унять свою агрессию женщина берет в руки ремень.

С.Б.

