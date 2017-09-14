В Калифорнии 15 пехотинцев получили ранения во время ЧП на военной базе

2017-09-14 03:19 | www.trend.az | 4

Инцидент с участием машины-амфибии произошел в ходе обучения на военной базе США в Калифорнии, 15 морских пехотинцев получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение первой дивизии морской пехоты.

Инцидент произошел около 9.30 утра на базе Camp Pendleton в ходе стандартной подготовки пехотинцев.

"Все пострадавшие морские пехотинцы сейчас проходят лечение", — говорится в сообщении, размещенном на аккаунте дивизии в Facebook. В каком состоянии находятся раненые, не сообщается.

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителя базы, загорелась гусеничная десантная машина-амфибия. Военные изучают обстоятельства инцидента.

База морской пехоты США Camp Pendleton находится к северу от Сан-Диего, штат Калифорния, службу на ней проходят более 42 тысяч человек.