ABD, IKBY'nin yapacağı referandumun ertelenmesini talep etti

2017-09-14 06:55 | www.trend.az | 0

ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'un, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmak istediği referandumun IKBY Meclis'i tarafından ertelenmesini talep ettiği bildirildi.

McGurk, IKBY'deki ziyareti kapsamında geldiği Süleymaniye'de bölgede muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi lideri Ömer Seyid Ali ile parti merkezinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının detayları hakkında gazetecilere konuşan Goran Hareketi Diplomatik İlişkileri Sorumlusu Hoşyar Ömer, çok ciddi bir görüşme yaptıklarını, McGurk'un kendilerine üç mesaj ilettiğini ifade etti.

Ömer, McGurk'un mesajları hakkında şunları söyledi:

"Brett McGurk, Goran'a üç mesaj iletti. Birincisi, ABD yüzde yüz referanduma karşı ve bunun dışında söylenenlerin hiçbiri doğru değildir. Önümüzdeki süreçte referandum meselesinde daha ciddi açıklamalarının olacağını söyledi. İkincisi, referandumun (IKBY) meclis kararıyla ertelenmesi gerektiğini belirtti. Üçüncüsü ise ABD, Fransa ve İngiltere'nin desteğiyle önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler'de yeni bir çerçevede Erbil ve Bağdat arasında ciddi görüşmelerin başlamasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi."

McGurk'un, Erbil'de referandum meselesini ele almak için IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'ta gelen Mcgurk, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA