Президент Казахстана посетит с государственным визитом Узбекистан

2017-09-14 07:14 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Государственный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан состоится 16 – 17 сентября, сообщило Национальное информагентство страны (УзА).

В ходе переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы наращивания узбекско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях, а также обменяться мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

По итогам переговоров в Ташкенте будет подписан весомый пакет двусторонних документов, направленных на динамичное развитие дружественных многоплановых отношений между Узбекистаном и Казахстаном, говорится в сообщении.

Нурсултан Назарбаев также примет участие в узбекско-казахстанском бизнес-форуме.

Как сообщалось, 15 – 17 сентября в столичном «Узэкспоцентре» состоится выставка казахстанских товаров, на которой будут представлены автомобили, военная техника, металлургическая, фармацевтическая и другая продукция, произведенная в Казахстане.

В эти же дни состоится узбекско-казахстанский бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

Казахстан является одним из важных партнеров Узбекистана в торгово-экономической сфере. Узбекистан экспортирует в Казахстан природный газ, автомобили, транспортные средства, минеральные удобрения, текстильную, электротехническую, плодоовощную продукцию, строительные материалы и другие различные товары и услуги. Из Казахстана в Узбекистан импортируются нефть, металлы, мука, масложировая продукция.

По итогам 2016 года двусторонний оборот между странами вырос на девять процентов – до двух миллиардов долларов.

В Узбекистане работает 230 компаний, созданных при участии казахстанских бизнесменов, в Казахстане - 130 предприятий, созданных совместно с предпринимателями Узбекистана.

(Автор: Демир Азизов)