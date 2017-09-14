Стартует групповой раунд футбольной Лиги Европы

2017-09-14 07:22 | www.apa.az | 8

Матчами в 12 группах в четверг стартует основной турнир футбольной Лиги Европы.

Как сообщает АПА, во втором по значимости еврокубке принимают участие несколько грандов европейского футбола - итальянский "Милан", английский "Арсенал" и французский "Марсель", а также киевское "Динамо".

По традиции матчи групповой стадии разбиты на два временных потока. В четверг первыми на поле выйдут команды из групп A-F. Центральной станет встреча между итальянской "Аталантой" и английским "Эвертоном" (группа Е). В группе С сыграют новичок еврокубков немецкий "Хоффенхайм", который едва не пробился в Лигу чемпионов, и португальская "Брага". В другом матче встретятся турецкий "Истанбул Башакшехир" и болгарский "Лудогорец".

Еще в восьми группах встречи пройдут в 00:05 по бакинскому времени. Французский "Марсель" в рамках группы I сыграет с турецким "Коньяспором", соперником португальской "Витории" станет австрийский "Зальцбург".

По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.