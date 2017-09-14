Турция увеличивает инвестиции в энергосектор страны – министерство

2017-09-14 08:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В течение в 2017-2023 годов Турция планирует инвестировать в энергетический сектор страны 11 миллиардов долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

По словам источника, энергосектор является важным направлением для инвестирования, учитывая высокую зависимость страны от импорта энергоносителей.

Согласно данным министерства энергетики и природных ресурсов Турции, за последние два года в энергетический сектор страны было вложено 1,9 миллиарда долларов. 30 процентов этих средств вложены в развитие возобновляемых источников энергии.

В министерстве отметили о планах строительства 10 ветряных электростанций в пяти разных провинциях Турции. Как отметил ранее министр энергетики Берат Албайрак, строительство новых электростанций увеличит энергобезопасность Турции и снизит зависимость ее от других стран.

Напомним, что третьего августа в Турции был проведен тендер на строительство ветряных электростанций, победителем которого стала немецкая компания Siemens. Для осуществления строительных работ создан германо-турецкий консорциум Siemens -Türkerler- Kalyon.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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