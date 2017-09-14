Посол ФРГ завершает миссию в Узбекистане

2017-09-14 08:05 | www.trend.az | 5

ТАШКЕНТ /Trend/ - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял накануне чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Найтхарта Хёфера-Виссинга, завершающего свою дипломатическую миссию в стране, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

В ходе обмена мнениями по двусторонней повестке дня стороны констатировали традиционно дружественные и динамично развивающиеся отношения между Узбекистаном и Германией в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Министр Камилов отметил успешный характер четырехлетней деятельности посла в Узбекистане и его личный вклад в укрепление сотрудничества. Посол поблагодарил за созданные благоприятные условия для исполнения его миссии в Узбекистане.

Германия является одним из основных партнеров Узбекистана в Европейском Союзе. Сотрудничество между странами базируется на прочной правовой основе - между государствами подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения, содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений, а также о торгово-экономическом сотрудничестве. В сфере торговли внедрен режим наибольшего благоприятствования.

В Узбекистане осуществляют деятельность 123 предприятия, созданных с участием ведущих компаний, капитала и передовых технологий из ФРГ.

В различных отраслях экономики реализуются крупные инвестиционные проекты с участием банков Германии. Совместно с ведущими компаниями ФРГ в Узбекистане реализованы инвестиционные проекты на общую сумму свыше одного миллиарда евро.

(Автор: Демир Азизов)