В Хабаровске заочно арестовали азербайджанца, обвиняемого в убийстве чемпиона мира

2017-09-14 08:40 | www.oxu.az | 5

Житель Хабаровского края Анар Алияр оглы Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее Аллахверанов был объявлен в федеральный розыск. Утром 20 августа у кафе "Галерея" в центре Хабаровска произошел конфликт между Драчевым и Аллахверановым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

A.C.

