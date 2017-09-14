В пятницу в Азербайджане дорожная полиция будет работать в усиленном режиме

2017-09-14 08:56 | www.oxu.az | 3

В пятницу в Азербайджане сотрудники государственной дорожной полиции будут работать в усиленном режиме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, Об этом сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана, полковник полиции Кямран Алиев.

По его словам, в этот день наряду с дорожной полицией будет работать в усиленном режиме и эвакуационная служба.

"В основном в городах, в частности, в Баку, у водителей, нарушающих правила парковки на дорогах с интенсивным движением, на территориях расположенных около школ, будут изъяты транспортные средства и водители будут привлечены к административной ответственности. Поэтому мы просим водителей, чтобы 15 сентября они не останавливали свои автомобили рядом со школами, где будут мешать движению других транспортных средств и знали, что если допустят такого рода нарушения, то их транспортные средства будут эвакуированы", - сказал Кямран Алиев.