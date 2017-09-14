Александр Лапшин покинул Азербайджан

2017-09-14 09:03 | www.oxu.az | 3

Блоггер Александр Лапшин покинул Азербайджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, блоггер вместе с матерью Беллой Лапшиной вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Израиль рейсом Баку - Тель-Авив.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о помиловании Лапшина. Согласно документу, Александр Лапшин, приговоренный к тюремному заключению постановлением Бакинского суда по тяжким преступлениям от 20 июля 2017 года, был освобожден от отбывания оставшейся части наказания. 10 сентября А.Лапшин в исправительном учреждении совершил попытку суицида.

Напомним, что имеющий гражданство России, Украины и Израиля Александр Лапшин был задержан правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске. Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск. А.Лапшину были выдвинуты обвинения по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы). Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям А. Лапшин был объявлен виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы) и приговорен к 3 годам лишения свободы. Выдвинутые в отношении Александра Лапшина обвинения по статье 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) были сняты.