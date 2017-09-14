CHP Lideri, gönderdiği çelengi reddeden şehit ailesine "mala zarar vermekten" dava açtı

2017-09-14 09:05 | www.trend.az | 2

Samsun'da Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'nın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmemiş ve boş bir bahçeye atılmıştı. Şehit yakınları "HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken cenazeye katılan vatandaşlarda şehit yakınlarına alkışlarla destek vermişti. Olanları hazmedemeyen Kemal Kılıçdaroğlu şehit yakınlarına dava açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şehit yakını Fatih Taşkın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Samsun'da şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'nın cenazesine gönderilen CHP çelenkleri, şehit yakınları tarafından istenmemiş ve boş bir bahçeye atılmıştı.

İşte bu olay sonrası şok bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun vekili avukat Celal Çelik imzasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Çelengi çıkartırken şehit yakınları "HDP ile işbirliği yapanların çelengini istemiyoruz" diyerek tepki gösterirken, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla onlara destek vermişlerdi.