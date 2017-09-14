ЕС продлит санкции против граждан России и Украины

2017-09-14 09:15 | www.oxu.az | 5

Евросоюз в четверг без обсуждения формально одобрит решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против российских и украинских граждан и юридических лиц, которых ЕС считает виновными в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Решение будет принято на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции. Оно включено в число документов (так называемые вопросы А), которые были согласованы ранее и формально одобряются без обсуждения.

Н.О.