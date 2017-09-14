Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе

2017-09-14 09:23 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция стягивает дополнительные войска к сирийской границе в провинции Килис на юге страны, пишут в четверг турецкие СМИ.

На границу с Сирией доставлены ракетно-артиллерийские установки.

Сообщается, что ВС Турции на границе с Сирией находятся в состоянии повышенной готовности.

Ранее в администрации президента Турции сообщили Trend, что Анкара готова противостоять любой угрозе, которая может возникнуть на ее границах.

Будучи региональной державой, Турция имеет полное право действовать в рамках своих государственных и национальных интересов, отметили в администрации президента Турции.

Ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против YPG.

В настоящее время на границе с Сирией находится около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, ожидается, что Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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