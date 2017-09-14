В Баку избит человек, наехавший на отару овец – ФОТО

2017-09-14 09:30 | www.oxu.az | 5

В Хазарском районе Баку произошел случай избиения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в поселке Гала.

Эльман Шафиев 1973 г.р. на автомобиле «ВАЗ 2107» сбил внезапно вышедшую на дорогу отару овец. В результате погибли 10 овец, автомобилю был нанесен ущерб.

Э.Шафиев пообещал заплатить владельцу за погибших овец. Однако тот позвал на «разборку» нескольких своих знакомых, которые избили Э.Шафиева.

На место происшествия прибыла машина скорой помощи и сотрудники Дорожно-патрульной службы. Пострадавший был госпитализирован.

По словам врачей, состояние Э.Шафиева тяжелое. У мужчины сломан нос и имеется открытая черепно-мозговая травма.

По факту в Управлении полиции Хазарского района ведется расследование.

А.С.

