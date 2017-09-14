Ашхабад встречает спортивные делегации и болельщиков из стран Азии и Океании (ФОТО)

2017-09-14 09:29 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В эти дни тысячи зарубежных гостей прибывают в столицу Туркменистана для участия в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, торжественное открытие которых состоится 17 сентября. Масштабные мероприятия по подготовке крупных международных соревнований, впервые проводимых в Центральной Азии, привлекли повышенное внимание представителей мирового спортивного сообщества, зрителей и болельщиков со всех концов планеты.

Ашхабад живёт Азиадой, вся атмосфера столицы пропитана предвкушением большого праздника, который вот-вот разразится фейерверком грандиозных по своему накалу и красоте зрелищ – захватывающих состязаний за чемпионские звания.

Многочисленные делегации атлетов из 65 стран Азии и Океании, тренеров и специалистов, представителей национальных олимпийских комитетов и средств массовой информации, болельщиков принимает Международный аэропорт нашей столицы. Прибывающих со всем радушием, в традициях туркменского гостеприимства, встречают волонтёры и фигурка забавного алабая Вепалы, держащего Государственный флаг Туркменистана и флаг Олимпийского совета Азии.

Организаторы Игр «Ашхабад 2017» постарались создать максимум удобств для всех гостей, и, в первую очередь, для спортсменов. Они размещаются в уникальном Олимпийском городке, не имеющем аналогов в регионе Центральной Азии. Здесь им предоставлены все условия для полноценной подготовки к соревнованиям, участию в них и отдыха.

Великолепный комплекс включает крытый велотрек на 6 тысяч зрителей, арену для боулинга, бадминтона и настольного тенниса, арену на 15 тысяч зрителей для игровых видов спорта и гимнастики, арену на 5 тысяч зрителей для всех видов борьбы, тяжёлой атлетики, фехтования и бокса, медико-восстановительный центр, тренировочные залы для различных видов спорта, крытый плавательный бассейн на 5 тысяч зрителей и теннисный корт, отели с пресс-центром и многое другое. Всего – около сорока спортивных объектов и сооружений. Их всех связывает между собой извивающаяся серпантином над Олимпийским городком воздушная монорельсовая дорога.

Благодаря волонтёрам, владеющим иностранными языками и прошедшим специальную подготовку, спортсмены получают возможность быстро ориентироваться в городке, тренироваться и отдыхать. Зарубежным журналистам и болельщикам в полном объёме предоставляется информация по программе предстоящих торжеств и соревнований.