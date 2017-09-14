В Баку проходит церемония подписания соглашения, предусматривающего продление контракта о разработке АЧГ до 2050 года

2017-09-14 10:05 | www.apa.az | 4

В Баку проводится церемония подписания соглашения, предусматривающего продление «Контракта века» (соглашение PSA о разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли») до 2050 года.

Как сообщает АПА, в церемонии принимают участие президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, официальные лица государства и правительства, депутаты, послы, представители иностранных компаний.

Отметим, 23 декабря 2016 года SOCAR и британская BP, являющаяся оператором Азербайджанской международной операционной компании (АМОК), подписали письмо о принципах соглашения по разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) до 2050 года.

АЧГ является крупнейшим месторождением, расположенным в почти 100 километрах к востоку от Баку. Это самое крупное разрабатываемое на Каспии нефтяное месторождение, охватывающее территорию в 432 квадратных километров. Глубина моря в зоне месторождения составляет 120-170 метров, продуктивные пласты лежат на глубинах 2000-3500 метров.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан на 30 лет в 1994 году. Добыча нефти с месторождения началась в ноябре 1997 года. До настоящего времени с АЧГ было добыто более 3 миллиардов баррелей нефти, а инвестиции в проект составили около 33 миллиардов долларов.

На месторождении функционируют шесть добывающих платформ, которые соединены трубопроводами с расположенным близ Баку Сангачальским терминалом, отвечающим мировым стандартам. Нефть, добываемая на АЧГ, экспортируется с этого терминала на мировые рынки в основном посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и Западным экспортным трубопроводом до Супсы.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).