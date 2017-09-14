Названо самое невыгодное гражданство мира

2017-09-14 09:58 | www.oxu.az | 4

Гражданство Афганистана признано наименее выгодным гражданством в мире согласно рейтингу, составленному консалтинговой компанией Henley & Partners, передает Oxu.Az со ссылкой на Korrespondent

Отмечается, что граждане Афганистана могут свободно посещать лишь 24 страны.

Самым выгодным признано немецкое гражданство. Обладатели паспорта ФРГ имеют право безвизового въезда в 176 государств.

В тройку лидеров входят также Франция и Дания.

Рейтинг основан на ряде критериев: наличие безвизового режима, возможности для развития человеческого потенциала, масштабы экономики.

Н.О.