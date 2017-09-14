ВС Армении нарушили режим прекращения огня 127 раз за сутки

2017-09-14 09:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 127 раз, сообщает в четверг минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу и Гаралар Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Абдинли, Гарагашлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.