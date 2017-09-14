В Стамбуле проводится операция против наркоторговцев

2017-09-14 09:52 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев. Об этом говорится в сообщении полиции города, распространенном в четверг.

В сообщении отмечается, что операция проводится по ранее установленным адресам.

«В ходе операции имеются задержанные и конфискована крупная партия наркотиков», - говорится в сообщении.

О личности задержанных и количестве конфискованных наркотиков не сообщается.

Как сообщалось ранее, в ходе спецоперации полиции Турции на одной из яхт в Эгейском море были обнаружены и конфискованы 280 килограммов наркотиков на сумму три миллиона долларов.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В 2013 году в Турции от наркотической зависимости проходили лечение 5214 человек, в стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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