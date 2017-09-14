Президент: «Сейчас на АЧГ есть 500 млн. тонн не добытой нефти»

2017-09-14 10:07 | www.apa.az | 4

«Сегодня – знаменательный день для Азербайджана. Начинается новый период разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания соглашения о продлении контракта о долевом разделе добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

«Новый контракт на разработку месторождений АЧГ подписывается на более выгодных для Азербайджана условиях. После подписания контракта иностранные инвесторы выплатят нашей стране 3,6 млрд. долларов в качестве бонусов. Доля SOCAR увеличивается до 25%. Доля прибыльной нефти Азербайджана оставит 75%. Во время подписания Контракта века запасы АЧГ оценивались в 511 млн. тон нефти. Но запасы превысили прогнозы. Сейчас на АЧГ есть 500 млн. тонн не добытой нефти».