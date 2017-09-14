Начался визит в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ

2017-09-14 10:25 | www.apa.az | 4

Начался визит в Азербайджан содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Стефана Шеннака и Сезара Флорина Преды.

Как сообщает АПА, в рамках визита они встретятся с президентом Азербайджана, руководителем администрации президента, министром юстиции, а также председателем парламента и делегацией Азербайджана в ПАСЕ.

Содокладчики также намерены провести встречи с представителями гражданского общества, журналистами и адвокатами находящихся под арестом лиц. Сообщается, что они обратились для проведения индивидуальных бесед с находящимися в заключении лицами.