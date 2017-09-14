Azer Turk Bank предлагает клиентам новинки «В цвету!»

2017-09-14 09:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank с 13 сентября приступил к реализации новой маркетинговой концепции. Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, Azer Turk Bank, основной целью которого является удовлетворенность клиентов, намерен постоянно радовать своих клиентов новшествами, запланированными в рамках концепции под названием «В цвету!».

Первая новинка предусмотрена для желающих приобрести карточную продукцию банка. Теперь клиенты, обратившиеся в банк с намерением оформить кредитную карту MasterCard Standard, получат по ее цене MasterCard Gold, обладающую особыми возможностями и преимуществами. Этим новшеством также смогут воспользоваться присоединившиеся к ранее объявленной и действующей кампании «Купившему одну карту - вторая в подарок».

В рамках кампании “Будущее с вами” для студентов, обучающихся за рубежом, вместо MasterCard Standard предусмотрена выдача дебетовых карт MasterСard с особым дизайном.

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С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах государственного Azer Turk Bank можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.