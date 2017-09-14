Президент Ильхам Алиев: Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли"

2017-09-14 09:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня знаменательный и исторический день. Начинается новая эра разработки грандиозного нефтяного месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Я от души приветствую всех гостей, прибывших из-за рубежа для участия в этом историческим мероприятии вместе с нами.

Об этом в четверг сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли".

Глава государства отметил, что их участие в этом мероприятии еще раз отражает значимость сегодняшнего мероприятия.

«Контракт, который будет подписан сегодня, имеет очень большое значение для нашей страны. Разработка нефтяного месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» продлевается до 2050 года. Новый контракт, который будет подписан, еще более выгоден для Азербайджана. Несмотря на то, что контракт, подписанный в 1994 году, тоже полностью обеспечивал наши интересы. В этот раз контракт подписывается на лучших условиях. Хочу довести до вашего внимания несколько основных его параметров. После подписания контракта нашей стране зарубежными инвесторами будет выплачен бонус в объеме 3,6 миллиарда долларов. Компания AzACG SOCAR будет участвовать в реализации контракта как подрядчик. Доля SOCAR повышается с 11,6 процента до 25 процентов, и доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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