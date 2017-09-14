Президент Азербайджана: «Наши валютные резервы еще более возрастут»

2017-09-14 10:30 | www.apa.az | 4

«В 2012 году в Турции был подписан проект TANAP. А в 2013 году проект ТАР был выбран в качестве газопровода».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания Соглашения о долевом разделе добычи (PSA) по разработке блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года.

По словам главы государства, «Сангачал» является крупнейшим нефтегазовым терминалом в мире.

«В Азербайджане возводятся нефтяные платформы. Это - польза, приносимая Азербайджану «Контрактом века». Госнефтефонд является для нас важным фактором. Даже падение цен на нефть не смогло свернуть нас с нашего пути. Азербайджан увеличил свои валютные резервы. Реализация проектов «Шахдениз», Южный газовый коридор будет способствовать еще большому увеличению наших валютных резервов», - отметил он.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в Азербайджане впервые в мире было произведено бурение нефтяной скважины промышленным способом, а также осуществлена добыча нефти в море. Он подчеркнул, что в достижении успехов в данной сфере огромную роль сыграли азербайджанские нефтяники.

Ильхам Алиев поздравил нефтяников с предстоящим профессиональным праздником. При этом он отметил, что также считает себя нефтяником, так как в течение 9 лет проработал в ГНКАР.