Президент Азербайджана: «За 23 года у нас сформировалось очень полезное сотрудничество с BP»

2017-09-14 10:31 | www.apa.az | 5

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания соглашения о продлении контракта о долевом разделе добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

По его словам, Азербайджан мог подписать этот контракт и с другой компанией. «Но мы сделали этот выбор, поскольку успешно сотрудничаем с BP и другими участницами Контракта века».

И.Алиев отметил, что нефть может стать и проблемой: «Это доказывает и происходящее в других богатых нефтью странах. Наша главная цель – превращение нефтяных доходов в человеческий капитал. И мы ее достигли. Строительство более 3 тыс. школ, более 600 больниц, более 11 тыс. км дорог связано с эффективным использованием нефтяных доходов. За счет средств Нефтяного фонда мы обеспечили жильем 250 тыс. вынужденных переселенцев. Доходы и расходы ГНФАР полностью прозрачны. Парламент при утверждении бюджета определяет и расходование средств ГНФАР».

Глава государства добавил, что сегодня весь азербайджанский народ видит пользу Контракта века. «Подписание нового документа в центре Гейдара Алиева носит символический характер. Контакт века был заключен 23 года назад именно усилиями Г.Алиева. Сегодняшняя церемония доказывает, что политика Г.Алиева живет и будет жить в Азербайджане».