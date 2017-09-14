Президент: На «Азери-Чираг-Гюнешли» остаются недобытыми 500 млн тонн нефти

2017-09-14 10:10 | www.oxu.az | 6

«Сегодня знаменательный день в истории Азербайджана, начинается новая эра в разработке месторождения АЧГ».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года.

Глава государства отметил, что подписываемый сегодня контракт имеет большое значение для нашей страны:

«Доля компании SOCAR в новом контракте составит 25% (по действующему контракту 11,65%). Кроме этого, после подписания контракта со стороны иностранных инвесторов Азербайджану будет выплачено 3,6 млрд долларов в виде различных бонусов, доля прибыльной нефти составит 75%. В настоящее время на «Азери-Чираг-Гюнешли» остаются недобытыми 500 млн тонн нефти».

Н.О.

