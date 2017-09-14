WSJ: Венесуэла прекращает рассчитываться в долларах при торговле нефтью

2017-09-14 10:17 | www.oxu.az | 5

Власти Венесуэлы сообщили экспортерам нефти, что страна больше не будет вести расчеты в долларах США.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Такое решение, как предполагается, позволит ограничить влияние американских санкций на экономику страны.

Теперь нефтетрейдеры, которые экспортируют венесуэльскую нефть или импортируют нефтепродукты в страну, перешли на евро.

Однако, по данным газеты, официально об отказе от доллара объявлено не было.

Н.О.