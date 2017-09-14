Великобритания имеет уникальные возможности для поддержки развития Азербайджана - министр

2017-09-14 10:03 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ Отношения Великобритании с Азербайджаном выходят далеко за рамки 25-летних дипломатических отношений и включаю аспекты от азербайджанских студентов, обучающихся в Великобритании, до британского бизнеса, инвестирующего в Баку, а также сотрудничество по вопросам борьбы с международным терроризмом. Об этом говорится в заявлении британского министра по вопросам Европы и Америки Алана Дункана в преддверии его визита в Азербайджан.

Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства Великобритании, министр принимает участие на церемонии подписания соглашения, предусматривающего продление "Контракта века" до 2050 года в четверг в Баку.

« Будучи крупнейшим иностранным инвестором в Азербайджане, Великобритания имеет уникальные возможности для поддержки развития Азербайджана. Я горжусь тем, что продление контракта BP означает, что британские технологии и опыт помогут процветанию и безопасности Азербайджана в течении долгих лет», - говорится в заявлении министра.

(Автор: Эльмира Таривердиева )