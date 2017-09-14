Премьер-министр Великобритании: «Уверена, что новый контракт еще более усилит наше сотрудничество с Азербайджаном»

2017-09-14 10:35 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, письмо зачитал госминистр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан. В письме отмечается, что сегодняшнее подписание соглашения является новым этапом сотрудничества Великобритании и Азербайджана в энергетической сфере. «С подписанием Контракта века после обретения независимости Азербайджан заработал право впервые использовать ресурсы Каспия. Азербайджан поставляет свою нефть на мировой рынок посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. В 2020 году начнется экспорт азербайджанского газа в Европу. Я приношу свои извинения, что не могу находиться в Баку на церемонии. Но я уверена, что новый контракт еще более усилит наше сотрудничество с Азербайджаном».