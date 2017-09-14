Сахлаб Багиров: «В связи с началом нового учебного года полиция Баку будет работать в усиленном режиме»

2017-09-14 10:38 | www.apa.az | 5

В связи с началом нового учебного года полиция Баку будет работать в усиленном режиме.

Об этом АПА сообщил заместитель начальника Главного управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

По его словам, 15 сентября в связи с началом нового учебного года с целью охраны общественного порядка и обеспечения безопасности территории, где расположены действующие в Баку учебные заведения, будут находиться под наблюдением полиции.

С. Багиров также сказал, что число полицейских нарядов в местах, где расположены средние школы, будет увеличено с целью обеспечения безопасности учеников и их родителей. Будут приняты все необходимые меры безопасности.

Также добавим, что в усиленном режиме в связи с началом нового учебного года будет работать и Государственная дорожная полиция. ГУГДП советует водителям не пароваться на проезжих частях около учебных заведений, в противном случает они будут привлечены к ответственности.