Эрдоган поздравил Азербайджан

2017-09-14 10:22 | www.oxu.az | 4

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил свои поздравления на церемонию подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, поздравления зачитал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак.

Б.Албайрак отметил, что азербайджанская нефть через территорию Турции экспортируется всему миру:

«Дай Бог, в следующем году за счет экспорта газа по TANAP это сотрудничество еще больше усилится».

A.M.

