Южная Корея намерена выделить 8 млн долларов на гумпомощь КНДР

2017-09-14 10:28 | www.oxu.az | 5

Власти Южной Кореи рассматривают возможность направить 8 млн долларов в качестве гуманитарной помощи КНДР.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на министерство объединения страны.

Уточняется, что средства планируется перевести через международные организации.

«Позиция государства состоит в том, чтобы гуманитарная помощь социально незащищенным [гражданам] в Северной Корее должна быть продолжена независимо от политических соображений», - заявил чиновник южнокорейского министерства.

В настоящий момент власти страны хотят определиться с деталями и сроками поставки помощи.

Н.О.