Новое соглашение по АЧГ станет контрактом XXI века - министр энергетики Турции

2017-09-14 10:21 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Новое соглашение по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия, предусматривающего продление деятельности до 2050 года, станет контрактом XXI века.

Об этом сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак в четверг в Баку на церемонии подписания нового соглашения по АЧГ.

"Азербайджан является самым надежным источником природного газа как для Турции, так и для всего мира", - сказал Албайрак.

По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), который реализуется Азербайджаном и Турцией, носит важный и стратегический характер для Турции и для всей Европы.

Албайрак отметил, что энергетическое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией является примером для всего мира.

Сегодня в Баку проходит церемония подписания нового соглашения по разработке блока нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли". По новому соглашению, доля прибыльной нефти Азербайджана составит 75 процентов, а бонусные выплаты со стороны иностранных инвесторов достигнут 3,6 миллиарда долларов.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте было распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

Напомним, что трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта “Южный газовый коридор”, который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Азад Гасанли, Руфиз Хафизоглу)

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