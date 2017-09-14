Президент Ильхам Алиев: «Азербайджан живет за свой счет»

2017-09-14 10:47 | www.apa.az | 4

«В 1992 году в период правления партии Народного фронта и Мусават в стране царила анархия».

Как передает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания соглашения о продлении контракта о долевом разделе добычи с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли до 2050 года.

Он добавил, что в 1993 году в Азербайджане началась гражданская война. «Армения захватила большую часть наших земель. В такой тяжелый период народ пригласил Гейдара Алиева».

И.Алиев подчеркнул, что привлечь в страну иностранных инвесторов в то время было историческим достижением. «Это требовало больших способностей. Сейчас же Азербайджан живет за свой счет. Наша страна будет развиваться и впредь. В формировании этого потенциала велика роль Контракта века. Мы проводим независимую политику, ни от кого не зависимы. Это позволяют нам экономические возможности, Контракт века».