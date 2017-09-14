В Турции задержаны азербайджанские проститутки – ВИДЕО

2017-09-14 10:34 | www.oxu.az | 5

Турецкая полиция провела операцию в городе Эрзинджан.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, полицейская операция была одновременно проведена в 8 домах и отеле в центре города.

В ходе операции были задержаны 7 женщин из Азербайджана, которых принуждали к занятиям проституцией. Также задержаны 10 сутенеров, 5 из которых – наши соотечественники.

Задержанных будут судить по статье «насильственное принуждение к занятию проституцией» и «пособничество сексуальной эксплуатации».

Некоторые из задержанных женщин являются носителями СПИД и гепатита С.

А.М.

