В Турции задержаны азербайджанские проститутки – ВИДЕО

2017-09-14 10:34 | www.oxu.az | 5
Турецкая полиция провела операцию в городе Эрзинджан.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на baku.ws, полицейская операция была одновременно проведена в 8 домах и отеле в центре города.
В ходе операции были задержаны 7 женщин из Азербайджана, которых принуждали к занятиям проституцией. Также задержаны 10 сутенеров, 5 из которых – наши соотечественники.
Задержанных будут судить по статье «насильственное принуждение к занятию проституцией» и «пособничество сексуальной эксплуатации».
Некоторые из задержанных женщин являются носителями СПИД и гепатита С.