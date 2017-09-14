Австрийский боец ММА напал на судью во время боя – ВИДЕО

2017-09-14 10:40 | www.oxu.az | 5

Австрийский боец смешанного стиля (ММА) Вигельм Отт напал на судью во время боя с черногорцем Нихадом Насуфовичем.

Как передает Oxu.Az, видеозапись появилась на YouTube-канале KTV Xuân Tới.

Поединок состоялся в рамках шоу немецкого промоушена Aggrelin 19. Насуфович провел удушающий прием, и Отт начал бить рукой по настилу, показывая, что сдается. Тем не менее, судья не остановил бой. Черногорец сам отпустил своего соперника, а тот, недовольный работой рефери, нанес ему два удара, после чего их разняли.

Н.О.