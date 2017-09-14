Канадский мозговой центр предсказывает изменение статус-кво в нагорно-карабахском конфликте

2017-09-14 10:25 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ Канадский мозговой центр Geopolitical monitor предсказывает изменение статус-кво в нагорно-карабахском конфликте.

Geopolitical monitor - это международная исследовательская площадка,со штаб-квартирой в Торонто, где команда экспертов публикует уникальный взгляд на ситуации и события, которые оказывают существенное влияние на политические, военные и экономические дела.

«Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха достиг опасного этапа, когда существующий статус-кво трудно сохранить из-за военных успехов Азербайджана и проблем зависимости Армении от России», - говорится в анализе.

Тем не менее, поскольку у Москвы большая геополитическая доля в конфликте, она будет продолжать поставлять оружие как Баку, так и Еревану, чтобы сохранить военный баланс, сохранить статус-кво и предотвратить любое другое влияние, ​​как со стороны Турции или Ирана, которые ищут возможности увеличить свои влияние в процессе разрешения конфликтов, говорится в анализе.

В отличие от других конфликтов в бывшем Советском Союзе, конфликт вокруг Нагорного Карабаха не было заморожен с самого начала, говорится в анализе. Ежедневные нарушения режима прекращения огня порой достигают более 100 случаев, увеличивая сложность достижения любого мирного урегулирования противостояния между Арменией и Азербайджаном. Как показала почти военная ситуация между двумя сторонами в апреле 2016 года, конфликт не является статичным и скорее подвержен изменению геополитических обстоятельств, говорится в анализе.

Помимо непосредственной ситуации на линии соприкосновения, любой прогресс в разрешении конфликта осложняется многими субъектами, которые имеют геополитические интересы на Южном Кавказе, пишет издание.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева )